ЕС может ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне

Новые ограничения могут стать частью 19-го пакета санкций

Фото: Реальное время

Новый пакет санкций Евросоюза против России может включать запрет на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью изданию Politico.

Он заявил: «Я буду продолжать настаивать на прекращении свободного передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне, это ненужное преимущество».

По словам Липавского, новые ограничения могут стать частью 19-го пакета санкций. Однако ряд неназванных дипломатов ЕС отметили, что в этот пакет не войдут ограничения на покупку российских энергоресурсов. Вместо этого, внимание будет сосредоточено на так называемом «теневом флоте» и компаниях, которые помогают России обходить экономические ограничения.

Эксперты считают, что новые санкции вряд ли повлияют на российскую нефть. Аналитик консалтинговой компании ICIS Аджай Пармар отметил: «Мы не ожидаем, что в 19-м пакете будет место для каких-либо существенных санкций в отношении российской нефти. Мы считаем, что на данный момент возможности для дальнейших санкций невелики».

Напомним, что 18 июля ЕС принял 18-й пакет санкций, который затрагивает нефтяной и банковский сектора России, включая запрет на закупку нефтепродуктов из российской нефти и введение ограничений против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Напомним, что Евросоюз планирует ввести в действие 19-й пакет санкций в отношении России в сентябре текущего года.



Анастасия Фартыгина