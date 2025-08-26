Российский актер Юрий Колокольников попал в список угроз нацбезопасности Украины

Основной причиной для внесения актера в этот список стало его участие в фильмах, финансируемых из государственного бюджета России

Фото: скриншот из фильма "Бесценная любовь"

Российский актер Юрий Колокольников, известный по роли в сериале «Игра престолов», был внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующий приказ опубликовали на сайте Минкульта и стратегических коммуникаций Украины, пишет РИА «Новости».

В документе указано: «Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него личность: Колокольников Юрий Андреевич, гражданин Российской Федерации, 15 декабря 1980 года рождения». Колокольников также известен как актер театра и кино, кинорежиссер и продюсер, а также ведущий телеканала «ТНТ».

Основной причиной для внесения актера в этот список стало его участие в фильмах, финансируемых из государственного бюджета России.

Накануне российскую певицу Anna Asti внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*.



Анастасия Фартыгина