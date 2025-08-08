Российская певица Anna Asti внесена в базу украинского сайта «Миротворец»*

Причиной внесения указано «нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства»

Российская певица с украинскими корнями Анна Дзюба, выступающая под сценическим псевдонимом Anna Asti, внесена в базу данных украинского националистического сайта «Миротворец»* с 2023 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на самом ресурсе.

Причиной внесения певицы в базу указано «нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства». Anna Asti находится в списках «Миротворца»* с 4 октября 2023 года.

Ранее сайт «Миротворец»* добавил в свою базу данных четырехлетнего россиянина, обвинив его в сознательных нарушениях при посещении территорий, которые Украина считает своими.

Сайт «Миротворец»* известен своими публикациями личных данных журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, которых сайт называет «изменниками родины». Весной 2016 года сайт опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, что вызвало угрозы в адрес некоторых из них.



Рената Валеева