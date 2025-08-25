Каждый третий продавец на маркетплейсе из Татарстана — до 35 лет

Примечательно, что 90% из них относятся к сегменту малого и среднего бизнеса

Фото: Нафиса Миннехузина

Маркетплейс Ozon подвел итоги работы в Татарстане за первое полугодие 2025 года. Республика сохранила позиции в топ-10 регионов по объему онлайн-покупок, продемонстрировав значительный рост показателей.

Оборот платформы в регионе увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Успешно развивается и локальное предпринимательство — продавцы из Татарстана нарастили оборот на платформе до 26 миллиардов рублей, показав такой же рост в 40%.

Бизнес-экосистема региона представлена 15 тысячами предпринимателей, сотрудничающих с маркетплейсом. Примечательно, что 90% из них относятся к сегменту малого и среднего бизнеса, а треть продавцов — это предприниматели в возрасте до 35 лет.

Логистическая инфраструктура Ozon в Татарстане включает три сортировочных центра и два фулфилмент-центра, где трудоустроено более 2,5 тысячи жителей региона.

Помощник раиса РТ Фарид Абдулганиев отметил, что успешные показатели Ozon в республике отражают эффективность цифровой трансформации региона и результативность партнерства с ведущими игроками электронной коммерции.

Дмитрий Зайцев