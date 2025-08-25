В Татарстане возбудили уголовное дело против экс-замначальника исправительной колонии

Его обвиняют в получении взяток за послабление режима для одного из заключенных

В Татарстане в суд направили уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

По версии следствия, с 2022 по 2025 год замначальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Татарстану получал незаконные вознаграждения от одного из заключенных за всяческие послабления. В частности, обвиняемый не привлекал заключенного к ответственности за нарушения правил внутреннего распорядка, предоставлял ему длительные свидания, ослабил режим содержания и т. д.

Сотрудники Следственного управления СК России по Татарстану и регионального УФСИН выявили преступления в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Елизавета Пуншева