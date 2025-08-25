Путин и президент Ирана обсудили украинский кризис и двусторонние отношения

Кроме того, лидеры затронули ситуацию с иранской ядерной программой и события на Южном Кавказе

В Кремле сообщили о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе беседы Путин рассказал о результатах недавней встречи с американскими лидерами в Анкоридже.

Пезешкиан выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное разрешение конфликта в Украине. Также обсуждались важные вопросы российско-иранских отношений, включая сотрудничество в сферах энергетики и транспорта.

Кроме того, лидеры затронули ситуацию с иранской ядерной программой и события на Южном Кавказе. Они подтвердили намерение развивать взаимодействие между Россией и Ираном.

В завершение разговора Путин и Пезешкиан договорились встретиться на предстоящем саммите ШОС в Китае.

Накануне Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой о предоставлении ей статуса члена организации.



Анастасия Фартыгина