Армения подала заявку на членство в ШОС

Фото: Татьяна Демина

Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой о предоставлении ей статуса члена организации. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. В настоящее время Армения является наблюдателем в ШОС.

— Мы обратились с заявкой на членство в ШОС. Это укладывается в логику нашей сбалансированной внешней политики, — цитирует Пашиняна ТАСС.

По словам Пашиняна, решение о подаче заявки было принято, в частности, из-за обсуждения в ШОС структурных изменений, которые могут привести к упразднению статуса наблюдателя. При этом армянский премьер подчеркнул, что страна продолжит придерживаться «сбалансированной внешней политики».

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В ее состав входят Россия, Китай, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Индия, Иран и Пакистан.

Напомним, министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что Китай проведет саммит ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

Рената Валеева