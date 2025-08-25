В Татарстане на 23% выросли продажи ОСАГО

При этом средняя стоимость полиса снизилась на 13%, составив 7,1 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Продажи полисов ОСАГО в Татарстане значительно увеличились. За первые семь месяцев 2025 года они выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость полиса снизилась на 13%, составив 7,1 тыс. рублей. Об этом сообщили в РБК «Татарстан».

Во II квартале 2025 года рост продаж составил 19%, а средняя цена полиса уменьшилась на 8%, достигнув 7,3 тыс. рублей. Также отмечено, что средний возраст застрахованных автомобилей в регионе сократился на 16% и составил 11,1 года. Это самый заметный показатель омоложения автопарка среди всех регионов России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В числе популярных моделей для оформления ОСАГО в Татарстане в апреле — июне оказались ВАЗ 2190 Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris, ВАЗ Vesta и Volkswagen Polo.

Кроме того, средний возраст водителей в Татарстане оказался самым низким по стране — 39 лет. При этом 66% водителей составляют мужчины, а 34% — женщины.

Наиболее высокий рост продаж полисов ОСАГО во II квартале был зафиксирован в Москве и Московской области (+31%). Санкт-Петербург и Ленинградская область показали прирост на 30%, Екатеринбург и Свердловская область — на 17%, а Новосибирск и область — на 5%.

Напомним, что Татарстан находится вблизи «красной» зоны недобросовестных действий с ОСАГО. Из «красной» зоны высокого риска вышли Чечня и Дагестан.

Анастасия Фартыгина