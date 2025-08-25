Индия начнет использовать данные Amazon и Flipkart для расчета инфляции

Сбор информации из онлайн-платформ поможет быстрее и точнее отслеживать рост цен на товары и услуги

Индия обновляет систему расчета инфляции: теперь в индекс потребительских цен (CPI) будут включены реальные данные о ценах с популярных онлайн-платформ Amazon и Flipkart. Министерство статистики будет собирать информацию о ценах из 12 крупных городов, а также рассматривает возможность регулярного доступа к данным от самих платформ. Это позволит отслеживать рост цен быстрее и точнее, чем с помощью традиционных методов.

Решение связано с быстрым ростом онлайн-торговли. В 2024 году в Индии насчитывалось около 270 миллионов активных интернет-покупателей, и их число продолжает расти примерно на 22% в год. Такой сдвиг меняет структуру расходов: доля трат на продукты питания снижается, а влияние онлайн-сервисов, авиаперевозок и стриминговых платформ на общую инфляцию растет.

Чтобы проверка данных была прозрачной, компании будут предоставлять еженедельные средние цены, которые будут сопоставляться с традиционными источниками. Пересмотр индекса CPI запланирован на начало следующего года, с учетом обновленной базы и новых весов категорий.

В рамках реформы также будут пересмотрены показатели ВВП с базой 2022—2023 годов и расширено ежемесячное исследование рынка труда, охватывающее почти 90 тысяч домохозяйств. Дополнительно планируется запуск нового ежеквартального индекса производства услуг, который более точно отразит вклад сектора услуг в экономику страны.



Артем Гафаров