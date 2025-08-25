Татарстан получил более 2 млрд рублей на развитие беспилотных авиационных систем

Проект научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) Татарстана успешно прошел отбор для получения субсидий из федерального бюджета

Фото: Артем Дергунов

Проект научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) Татарстана успешно прошел отбор для получения субсидий из федерального бюджета. В 2026 году на реализацию проекта будет выделено свыше 2 млрд рублей из совокупного финансирования федерального и регионального бюджетов.

Заявка от Татарстана была подана в Минпромторг России в августе 2025 года и одобрена на заседании комиссии. Подготовкой документа занимались Академия наук республики, Министерство промышленности и торговли региона, Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева (КНИТУ-КАИ) и УК «Унипарк».

Напомним, что в декабре 2024 года Минпромторг России присвоил статус научно-производственного центра беспилотных авиационных систем дочерней компании ИВФ РТ — ООО «Унипарк».

Анастасия Фартыгина