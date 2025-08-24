Фармацевтов будут штрафовать за сокрытие информации о дешевых аналогах лекарств

Фото: Михаил Захаров

С 1 сентября 2025 года фармацевтам в России грозят крупные административные штрафы за неинформирование покупателей о наличии более дешевых аналогов лекарственных препаратов. Об этом сообщил доцент кафедры медицинского права МГЮА Алексей Кубышкин, пишет ТАСС.

Согласно новым правилам, которые вступают в силу с 1 сентября 2025 года, работники аптек обязаны предоставлять покупателям информацию о наличии лекарств с более низкой ценой. Это требование закреплено в п. 15 Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения, утв. приказом Минздрава России от 29.04.2025 № 259н.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Юрист подчеркнул, что данное положение является конкретизацией уже существующего в законодательстве требования о том, что фармацевтические работники и руководители аптечных организаций не вправе скрывать информацию о наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеющих более низкую цену.

За несоблюдение новых правил фармацевтам грозит административный штраф в размере от 100 до 200 тыс. рублей по ч. 4 ст. 14.1. КоАП РФ.

Рената Валеева