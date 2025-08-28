Новости общества

В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность»

07:45, 28.08.2025

Также в казанском аэропорту вводили ограничения на полеты

Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане спустя три часа сняли режим «Беспилотная опасность». Об этом говорится в приложении МЧС.

Его вводили в 4.37 мск, а сняли в 07.40 мск.

Также в казанском аэропорту вводили ограничения на полеты. В период действия ограничений (около часа) на запасные аэродромы «ушли» два самолета, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, сообщили в Росавиации.

Анастасия Фартыгина

Общество Татарстан

