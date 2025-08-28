В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность»
Также в казанском аэропорту вводили ограничения на полеты
В Татарстане спустя три часа сняли режим «Беспилотная опасность». Об этом говорится в приложении МЧС.
Его вводили в 4.37 мск, а сняли в 07.40 мск.
Также в казанском аэропорту вводили ограничения на полеты. В период действия ограничений (около часа) на запасные аэродромы «ушли» два самолета, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, сообщили в Росавиации.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».