Тренер «Рубина» Рахимов назвал причины поражения от «Спартака»

«Красно-белые» победили казанскую команду со счетом 2:0

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов объяснил причины поражения от «Спартака» (0:2) в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, «красно-белые» победили заслуженно. Рахимов считает, что «Рубин» действовал в атаке хуже соперника.

— Мы уступили сегодня по делу, потому что были хуже в атаке. У нас наблюдалось слишком большое количество брака, и не было завершенности в атакующих действиях. У нас было достаточно стандартов, но, к сожалению, ничего из этого не использовали. Соперник показал качество в техническом оснащении, в реализации и по праву победил, — сказал Рахимов «Матч ТВ».

«Рубин» проиграл в Казани «Спартаку» со счетом 0:2. Оба гола гости забили во втором тайме, отличились Пабло Солари и Мартинс Перейра. Для команды Рахимова поражение стало первым за 10 месяцев на домашнем стадионе «Ак Барс Арена». Игру со «Спартаком» в Казани посетило свыше 34 тысяч болельщиков.

Следующий матч «Рубин» проведет 30 августа в гостях с «Оренбургом» в 14:00 мск.

