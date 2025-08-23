Александр Овечкин стал послом международного музыкального конкурса «Интервидение»

Напомним, что победитель музыкального конкурса «Интервидение» получит 30 млн рублей призовых

Хоккеист Александр Овечкин был назначен послом международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом РИА «Новости» сообщили организаторы мероприятия. Напомним, что Дима Билан также стал послом мероприятия.

Конкурс открыт для участников старше 16 лет — национальных музыкальных звезд, которые должны иметь высокую популярность в своих странах. Участвующие песни должны отражать общечеловеческие и семейные ценности, а победитель получит приз 30 млн рублей.

Для участия в конкурсе исполнители должны обладать значительным охватом аудитории, высокой популярностью и международной известностью. Также требуется наличие наград на национальных музыкальных премиях и опыт участия в телевизионных концертах. На сцене могут находиться не более шести человек.

На днях стало известно, что Соединенные Штаты на «Интервидении» представит 44-летний певец Брэндон Ховард, известный как B. Howard. Он принадлежит к знаменитой музыкальной династии: его бабушка была вокалисткой группы The Caravans, а мать, Мики Ховард, также известная певица и автор песен.



Анастасия Фартыгина