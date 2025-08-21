США на «Интервидении» представит «наследник музыкальной династии» Брэндон Ховард

Соединенные Штаты Америки на международном песенном конкурсе «Интервидение» представит 44-летний певец Брэндон Ховард, известный также как B. Howard. Об этом сообщили организаторы конкурса.

— Наследник знаменитой музыкальной династии Брэндон Ховард представит США на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Брэндон Ховард, также известный как Б. Ховард, — американский певец, продюсер и автор песен, чей успех в музыкальной индустрии был, что называется, написан ему на роду, — сказано в сообщении.

Брэндон Ховард происходит из известной музыкальной семьи: его бабушка — Жозефина Ховард, вокалистка в группе The Caravans, а мать — Мики Ховард — также певица и автор песен, менеджером которой был глава семьи Джексонов.

Многие отмечают внешнее и вокальное сходство Ховарда с «королем поп-музыки» Майклом Джексоном, которого Брэндон считает своим кумиром. В 2018 году он даже сыграл Джексона в фильме «История двух Кори» об актерах Кори Хэйме и Кори Фельдмане.

В дискографии Брэндона Ховарда — ряд синглов, добившихся успеха в крупных чартах. В 2010 году вышел его альбом Genesis. Тогда же он принял участие в записи гимна чемпионата мира по футболу в ЮАР Ke Nako, посвященного Нельсону Манделе.

Ранее ходили слухи, что на «Интервидении» от США может выступить кто-то из детей Майкла Джексона.

Рената Валеева