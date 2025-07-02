Победитель музыкального конкурса «Интервидение» получит 30 млн рублей призовых

Стали известны правила международного музыкального конкурса «Интервидение». Участником может стать национальная звезда, не младше 16 лет, обладающая высокой популярностью в своей стране. Конкурсная песня должна отражать общечеловеческие и семейные ценности. Победитель получит приз в 30 млн рублей, сообщили РИА «Новости».

В соответствии с положением конкурса, участник должен иметь значительный охват аудитории и высокий индекс популярности, включая международную известность. Также важно, чтобы у исполнителя был опыт работы, награды на национальных музыкальных премиях и активное участие в телевизионных концертах. На сцене может находиться не более шести человек.

Основные цели «Интервидения» — это знакомство с культурными традициями стран-участниц и создание условий для реализации творческих способностей на международной арене. Конкурс также направлен на продвижение духовных и культурных ценностей, укрепление межнациональных связей и поддержку талантов.

Минимальное количество стран-участниц — 16, преимущественно из объединений БРИКС, ЕАЭС и СНГ, а также из Азии, Африки и Латинской Америки. Взносы за участие в конкурсе не предусмотрены. Песни могут быть как написанными специально для конкурса, так и популярными композициями, выпущенными не ранее чем за год до его проведения. Каждая страна самостоятельно определяет свою конкурсную песню.

Напомним, что Дима Билан назначен послом конкурса. Он будет поддерживать участников и вдохновлять миллионы зрителей по всему миру.



Анастасия Фартыгина