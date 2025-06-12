Диму Билана назначили послом Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»

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Дима Билан назначен послом Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Он будет поддерживать участников и вдохновлять миллионы зрителей по всему миру, пишет ТАСС.

— Уверен, что «Интервидение» будет ждать большое будущее, а я как посол обещаю, что буду знакомить своих друзей, музыкальных артистов и музыкантов с этим большим конкурсом и приглашать их сюда, — заявил Билан.

Организаторы конкурса подчеркнули, что выбор Билана обусловлен его опытом выступления на международных конкурсах и огромной популярностью. Они ожидают, что он задаст тон конкурсу и привлечет еще больше внимания к мероприятию.

Напомним, что в музыкальном конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, включая США и Китай. Среди участников — Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Колумбия, Куба, Киргизия, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Анастасия Фартыгина