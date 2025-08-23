В Татарстане завершили ввод 2,6 млн кв. метров жилья, план выполнен на 81%

В числе мер поддержки молодежи 49 молодых семей воспользовались субсидиями, а девять сертификатов многодетных семей были реализованы на общую площадь 881 кв. м

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане выполнен годовой план по вводу жилья на 81%, что составляет 2,6 млн кв. м. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

Рустам Минниханов, глава республики, провел встречу в режиме видеоконференции с подключением всех муниципальных районов. Айзатуллин заявил, что в этом году на стройплощадках произошло шесть смертельных случаев и один серьезный инцидент. С начала года проведено 1 742 проверки саморегулируемыми организациями, в результате выявлено множество нарушений. Из 1 070 проверок Госстройнадзора вынесено 325 постановлений об административной ответственности.

Министр также подсчитал, что в секторе коммерческого жилья выполнение плана составило 34%, что соответствует 72 многоквартирным домам на общей площади более 578 тыс. кв. м. По программе социальной ипотеки выполнено 73% годовых обязательств, при этом на 204 жилых помещения для детей-сирот заключены три контракта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В числе мер поддержки молодежи 49 молодых семей воспользовались субсидиями, а девять сертификатов многодетных семей были реализованы на общую площадь 881 кв. м. В категории вынужденных переселенцев все обязательства выполнены.

Также обсуждались программы по строительству социально-культурных объектов, включая проект «Обустройство земельных участков для многодетных семей». В настоящее время госконтракты по строительству дорог заключены, а по водоснабжению выполнено 12% плановых работ.

Напомним, что рынок недвижимости в Казани демонстрирует положительную динамику: в июле 2025 года количество сделок с новостройками увеличилось на 27,3% по сравнению с предыдущим месяцем.



Анастасия Фартыгина