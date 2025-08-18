Казань вошла в десятку городов по росту сделок долевого строительства

Количество сделок с новостройками в столице республики увеличилось на 27,3%

Фото: Артем Дергунов

Рынок недвижимости в Казани демонстрирует положительную динамику: в июле 2025 года количество сделок с новостройками увеличилось на 27,3% по сравнению с предыдущим месяцем. За июнь—июль 2025 года в Казани было заключено более 730 договоров купли-продажи, а общая площадь реализованной недвижимости достигла 32 тысяч квадратных метров. Об этом свидетельствуют данные исследования сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек».

Позитивная тенденция наблюдается и в других крупных городах России. В 14 из 16 мегаполисов страны отмечен рост числа сделок с новостройками. Лидерами по приросту стали Самара (+70%), Волгоград (+35%) и Краснодар (+32%). Казань в этом списке находится на 8-м месте (27,3%).

Эксперты рынка связывают рост активности с несколькими факторами. В первую очередь, это связано с активной маркетинговой политикой застройщиков и началом снижения ключевой ставки.

— Рост числа сделок в большинстве городов говорит о том, что покупатели реагируют на скидки и специальные предложения, но в первую очередь стали больше интересоваться покупкой недвижимости на фоне снижения стоимости кредитов. Особенно заметен интерес в тех регионах, где в первой половине года активность была относительно низкой, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость».

Общая картина по крупнейшим городам России показывает, что в среднем количество сделок с новостройками выросло на 17,8%. Лидером остается Москва с показателем около 6,2 тысячи сделок, за ней следует Санкт-Петербург (2,6 тысячи).

Примечательно, что за последний год объем нераспроданных квадратных метров на балансе застройщиков увеличился всего на 3,5%, что свидетельствует о сохранении стабильного спроса на новое жилье. Эксперты отмечают, что текущая активность во многом отражает эффект отложенного спроса и может продолжиться в начале осени.

Ранее «Реальное время» сообщало, что разрыв цен между новостройками и вторичкой в Казани не превышает 30%.

Наталья Жирнова