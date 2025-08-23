«Рубин» примет «Спартак»: на матче ожидают более 30 тысяч зрителей

Перед началом игры в 11:30 на трибунах пройдет концерт группы «Дышать» и исполнителя Элвина Грэя

Фото: Динар Фатыхов

В казанском матче 6-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» встретится со «Спартаком». Игра пройдет сегодня в 14:00 по московскому времени на «Ак Барс Арене» и будет показана на телеканале «Матч Премьер» (18+).

Главным судьей встречи станет Рафаэль Шафеев, который ранее судил два выездных матча «Рубина» в прошлом сезоне.

В текущем турнире «Рубин» занимает 4-е место в таблице, а в последней игре одержал победу над «Ростовом» (1:0), продлив свою домашнюю беспроигрышную серию до 14 матчей. «Спартак» расположился на 14-й строке и в новом сезоне имеет только одну победу.

На матче ожидается более 30 тыс. болельщиков, что станет рекордом для «Рубина» с введением паспорта болельщика. Перед началом игры в 11:30 на трибунах пройдет концерт группы «Дышать» и исполнителя Элвина Грэя. Для удобства зрителей организованы бесплатные шаттлы от станций метро «Проспект Победы» и «Козья Слобода».

Напомним, что защитник «Рубина» Дениль Мальдонадо пропустит матч против «Спартака» в 6-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).



Анастасия Фартыгина