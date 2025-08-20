Стало известно, кто пропустит матч «Рубина» со «Спартаком» в РПЛ

Новичок команды травмирован и не принимает участия в тренировках

Фото: Артем Дергунов

Защитник «Рубина» Дениль Мальдонадо пропустит матч против «Спартака» в 6-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил главный тренер команды Рашид Рахимов.

— Мальдонадо точно не будет, а все остальные готовятся к игре, — приводит слова Рахимова корреспондент «Реального времени».

Мальдонадо был приобретен у румынской «Университати» летом этого года. Защитник сборной Гондураса еще не сыграл ни одного матча за казанскую команду из-за травмы.



Остальные футболисты «Рубина» готовятся к игре против московского «Спартака» в рамках РПЛ. Встреча состоится 23 августа в Казани в 14:00 по мск.

Зульфат Шафигуллин