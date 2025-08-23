Новости общества

ФИПИ опубликовал демо-версии ЕГЭ-2026 по 16 предметам

09:22, 23.08.2025

ФИПИ опубликовал демо-версии ЕГЭ-2026 по 16 предметам
Фото: Динар Фатыхов

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разместил на своем официальном сайте открытые демоверсии единого государственного экзамена 2026 года.

  • Эти версии доступны по 16 дисциплинам, в том числе по базовой и профильной математике, а также различным иностранным языкам.

Напомним, что структура и содержание контрольных материалов для ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году останутся прежними.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Рособрнадзору вместе с регионами разработать план для организации пробных ЕГЭ и ОГЭ. Цель — создать условия, максимально приближенные к настоящим экзаменам.

Анастасия Фартыгина

