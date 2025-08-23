ФИПИ опубликовал демо-версии ЕГЭ-2026 по 16 предметам
Напомним, что структура и содержание контрольных материалов для ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году останутся прежними
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разместил на своем официальном сайте открытые демоверсии единого государственного экзамена 2026 года.
- Эти версии доступны по 16 дисциплинам, в том числе по базовой и профильной математике, а также различным иностранным языкам.
Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Рособрнадзору вместе с регионами разработать план для организации пробных ЕГЭ и ОГЭ. Цель — создать условия, максимально приближенные к настоящим экзаменам.
