ФИПИ опубликовал демо-версии ЕГЭ-2026 по 16 предметам

Фото: Динар Фатыхов

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разместил на своем официальном сайте открытые демоверсии единого государственного экзамена 2026 года.

Эти версии доступны по 16 дисциплинам, в том числе по базовой и профильной математике, а также различным иностранным языкам.

Напомним, что структура и содержание контрольных материалов для ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году останутся прежними.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Рособрнадзору вместе с регионами разработать план для организации пробных ЕГЭ и ОГЭ. Цель — создать условия, максимально приближенные к настоящим экзаменам.



Анастасия Фартыгина