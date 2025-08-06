Мишустин поручил организовать пробные ЕГЭ и ОГЭ в реальных условиях

На встрече с главой Рособрнадзора Мишустин уточнил, что школьники и их родители хотят заранее протестировать знания в экзаменационной атмосфере

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Рособрнадзору вместе с регионами разработать план для организации пробных ЕГЭ и ОГЭ. Цель — создать условия, максимально приближенные к настоящим экзаменам, сообщило РИА «Новости».

На встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым Мишустин уточнил, что многие школьники и их родители хотят заранее протестировать свои знания в атмосфере, похожей на экзаменационную. Он подчеркнул: «Очень большое количество ребят, родителей хотят тестировать ситуацию, связанную со сдачей ОГЭ или ЕГЭ, заранее».

Премьер добавил, что волнение перед первым экзаменом может негативно сказаться на результатах. Поэтому важно обеспечить возможность сдачи пробных тестов в незнакомых условиях, чтобы школьники могли адаптироваться.

— Надо работать вместе с регионами над именно созданием возможностей, — уточнил он.

Мишустин также предложил использовать цифровые платформы для записи на пробные экзамены, чтобы у детей была возможность сдавать тесты не только в своих школах. Он призвал Рособрнадзор проработать эти вопросы и представить результаты правительству в ближайшее время.

Напомним, что Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой о введении 13-й зарплаты для учителей, которые участвуют в проведении ОГЭ и ЕГЭ.



Анастасия Фартыгина