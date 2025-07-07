Электронные сигареты и вейпы попали в эксперимент по маркировке

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Правительство приняло решение о расширении перечня продукции, подлежащей обязательной маркировке в рамках эксперимента, включив в него электронные сигареты и устройства для нагревания табака. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно опубликованной информации, эксперимент по маркировке новой категории товаров продлится с 14 июля 2025 года по 28 февраля 2026 года.



Отмечается, что введение маркировки данных устройств является логичным шагом в развитии системы прослеживаемости никотинсодержащей продукции в стране. Маркировка табачных изделий в Российской Федерации началась в 2019 году и на сегодняшний день охватывает практически всю никотинсодержащую продукцию, включая сигареты, сигариллы, табак для кальяна и другие виды табачной продукции.

Однако до настоящего момента сами устройства для курения и нагревания табака, а также многоразовые электронные сигареты не являлись объектом маркировки.

Депутаты предложили полный запрет на продажу никотинсодержащей продукции и введение административной ответственности за оптовую и розничную реализацию вейпов и электронных сигарет.

Рената Валеева