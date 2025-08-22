Путин: в России собрали прототипы квантовых компьютеров с огромными вычислительными возможностями

Также коллектив ядерного центра в Сарове был удостоен ордена «За доблестный труд»

Президент России Владимир Путин заявил, что в атомной отрасли страны работает почти полмиллиона человек, что он назвал «настоящей силой». Он заявил, что безопасность и суверенное развитие России во многом зависят от ветеранов этой отрасли.

Путин подчеркнул, что создание госкорпорации «Росатом» в 2007 году стало важным шагом в развитии атомной энергетики. По его словам, в отрасли разрабатываются новые решения, которые позволят значительно увеличить ее потенциал.

— Россия должна ставить большие задачи в атомной отрасли и делать качественный шаг в развитии цивилизации, — добавил он.

Одним из значительных достижений стало создание прототипов квантовых компьютеров с огромными вычислительными возможностями, что подтверждает лидирующие позиции России в области науки и технологий термоядерного синтеза.

Также более 1,4 тыс. сотрудников «Росатома» получили государственные награды по случаю 80-летия атомной отрасли, а коллектив ядерного центра в Сарове был удостоен ордена «За доблестный труд».

Напомним, что президент России приехал с рабочим визитом в закрытый город Саров Нижегородской области, чтобы посетить Российский федеральный ядерный центр, ключевое предприятие ядерного оружейного комплекса страны.



Анастасия Фартыгина