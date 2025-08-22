«Видна мысль, не хватает свежести»: Гатиятулин подвел итог матча с «Динамо»

Тренер «Ак Барса» оценил победу команды

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу команды над московским «Динамо». Рулевой казанцев сослался на вылет из плей-офф во втором раунде Кубка Гагарина в прошлом сезоне.

Гатиятулин считает, что неудачи должны стать хорошим мотиватором для успешного дальнейшего выступления.

— Никто не доволен результатом прошлого года, в конце сезона мы не распускали команду сразу, провели небольшой тренировочный лагерь. Со всеми ребятами переговорили, обсудили их видение на причины такого плей-офф. И в этот сезон мы зашли только с мыслями о новом чемпионате. Провели работу над ошибками, предложили ребятам некоторые новые вещи, они сейчас просматриваются, но важно, чтобы хороших игровых отрезков было больше. И в матче, и в целом по сезону, — сказал тренер «Ак Барса».

Также Гатиятулин рассказал о работе команды над реализацией большинства. По его словам, игрокам пока не хватает свежести из-за нагрузок на тренировках.

— С прошлой недели мы начали ежедневную работу в спецбригадах. Видна мысль, пока не хватает точности, но это связано с нагрузками — свежести не хватает, точности в передачах и завершении, — приводит слова Гатиятулина клубная пресс-служба.

После победы в Москве «Ак Барс» отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в предсезонном турнире имени Пучкова. Вместе с казанцами сыграют питерский СКА и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Ранее «Ак Барс» одержал две победы на «предсезонке» над «Нефтяником» (4:3) и «Нефтехимиком» (5:1), а также проиграл «Ладе» (1:2) из Тольятти.

Зульфат Шафигуллин