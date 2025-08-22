Трамп грозит России и Украине экономическим давлением для урегулирования конфликта

Президент США заявил, что примет «очень важное решение» по Украине в течение двух недель

Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения новых санкций и пошлин в отношении России и Украины для урегулирования конфликта. При этом он не исключил и полного выхода из переговорного процесса.

Президент США заявил, что примет «очень важное решение» по Украине в течение двух недель. По его словам, оно будет зависеть от дальнейших действий Москвы и Киева.

— Очень важное решение по урегулированию на Украине может включать санкции и пошлины или ничего, — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что намерен в ближайшие две недели выяснить подходы обеих стран к разрешению ситуации.

В то же время Трамп признал, что разочаровался в перспективах личного участия в урегулировании конфликта.

— Многие считают, что она [встреча Путина и Зеленского] ни к чему не приведет, — сказал он.

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но только после согласования четкой повестки саммита, которая, по словам Лаврова, на данный момент отсутствует.



Анастасия Фартыгина