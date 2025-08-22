Лавров заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским

Президент Путин дал понять, что готов встретиться при условии, что у этой встречи действительно будет повестка дня

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но только после согласования четкой повестки саммита, которая, по словам Лаврова, на данный момент отсутствует. Об этом он сообщил в интервью NBC News.

Заявление прозвучало на фоне попыток Белого дома организовать встречу между Путиным и Зеленским после встречи президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске и последующих переговоров с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне.

— Президент Путин ясно дал понять, что готов встретиться при условии, что у этой встречи действительно будет повестка дня, президентская повестка дня, — заявил Лавров. Он обвинил Украину в препятствовании прогрессу в достижении мирного соглашения.

По словам Лаврова, после встречи на Аляске Дональд Трамп предложил несколько пунктов, которые «разделяют» Россия и США, и по некоторым из них Москва согласилась проявить «гибкость». Однако, как утверждает Лавров, когда Трамп озвучил эти вопросы на встрече в Вашингтоне, Зеленский «отверг все», включая отказ от членства в НАТО и обсуждение территориальных вопросов.

— Он даже отказался, как я уже сказал, отменить закон, запрещающий использование русского языка. Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером? — добавил Лавров.



Рената Валеева