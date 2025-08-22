В Татарстане волонтеры помогут маломобильным избирателям на выборах

Татарстан стал одним из 20 регионов России, где реализуется эта инициатива по предложению ЦИК России

Фото: Динар Фатыхов

На выборах в Татарстане, которые пройдут 14 сентября, маломобильным избирателям будут оказывать помощь волонтеры в рамках пилотного проекта «Волонтеры на избирательном участке». Татарстан стал одним из 20 регионов России, где реализуется эта инициатива по предложению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, сообщили в пресс-службе комиссии.

Андрей Кондратьев, председатель ЦИК республики, отметил, что главная цель проекта — максимальное содействие маломобильным избирателям, включая людей с инвалидностью, пожилых и ветеранов.

— Мы должны сделать так, чтобы голосование для них было максимально удобным. Неоценимую помощь нам окажут волонтеры, благодарю их за это, — сказал Кондратьев.

Чтобы получить помощь волонтера в день голосования, необходимо зайти в личный кабинет на федеральном портале «Госуслуги», выбрать баннер «Выборы» и вкладку «Волонтер на избирательном участке». Заявки на помощь волонтеров принимаются до 23:59 московского времени 10 сентября 2025 года.

Анастасия Фартыгина