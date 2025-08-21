В Татарстане запустили печать бюллетеней к предстоящим выборам

Их общее число — более 3 млн экземпляров

Фото: Динар Фатыхов

Стало известно, что ПИК «Идел-Пресс» приступил к изготовлению избирательных бюллетеней для предстоящих выборов в Татарстане. Они печатаются для выборов главы республики, депутата Госсовета по округу №18 и депутатов местных органов власти.

Для проведения выборов будет изготовлено более 2,9 млн бюллетеней для голосования за раиса Татарстана, 93,9 тыс. бланков для КОИБ и 53,4 тыс. бюллетеней для дополнительных выборов депутата Госсовета по округу №18.

Отмечается, что особенностью бюллетеней является их двуязычность — документы будут оформлены на русском и татарском языках. Фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке. Каждый бюллетень оснащён несколькими степенями защиты, включая защитную сетку, подписи членов участковых избирательных комиссий и печать.



— Дело в том, что выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в четырех городах (Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске), где количество избирателей превышает 100 тысяч человек — проводятся по смешанной системе. Половина мандатов будет распределена между списками кандидатов, выдвинутыми политическими партиями, остальная часть мандатов замещается по одномандатным округам. То есть избиратели по этой кампании получают два бюллетеня. Во всех остальных муниципальных образованиях республики выборы проводятся по одномандатным избирательным округам, — пояснил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Доставка бюллетеней будет осуществляться Управлением спецсвязи поэтапно: сначала в территориальные комиссии, затем в участковые.

Единый день голосования назначены на 14 сентября. Избирательные участки будут работать с 7:00 до 20:00. В преддверии этого ЦИК Татарстана запустила обновленный проект «ИнформУИК», направленный на дополнительное информирование граждан о предстоящих выборах.

Наталья Жирнова