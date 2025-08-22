Новости спорта

Валиуллин сообщил, когда Денисенко дебютирует за «Ак Барс»

18:59, 22.08.2025

Генеральный менеджер казанцев разъяснил ситуацию вокруг перехода нападающего

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин разъяснил ситуацию вокруг перехода нападающего Григория Денисенко. Права на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) принадлежали ярославскому «Локомотиву».

— На данный момент мы только выменяли права на Денисенко, переговоры были не очень простые. Благодарен «Локомотиву», что мы нашли общее решение, устроившее все стороны. Сейчас договариваемся с игроком по условиям контракта с учетом потолка зарплат. Когда сыграет? Возможно, в ближайших играх он будет у нас, — сказал Валиуллин в разговоре с журналистом Михаилом Зислисом.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что «Ак Барс» выменял права на Денисенко у «Локомотива». По неподтвержденной информации, казанцы в обмен отдали нападающего Андрея Пустового и денежную компенсацию.

Прошлый сезон Денисенко начал в фарм-клубе «Вегаса», а затем был обменян в «Нэшвилл» по ходу чемпионата НХЛ. Больше времени игрок проводил в АХЛ, где набрал 39 (17+22) очков за 65 игр в регулярном чемпионате.

Зульфат Шафигуллин

