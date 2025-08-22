Валиуллин сообщил, когда Денисенко дебютирует за «Ак Барс»

Генеральный менеджер казанцев разъяснил ситуацию вокруг перехода нападающего

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин разъяснил ситуацию вокруг перехода нападающего Григория Денисенко. Права на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) принадлежали ярославскому «Локомотиву».

— На данный момент мы только выменяли права на Денисенко, переговоры были не очень простые. Благодарен «Локомотиву», что мы нашли общее решение, устроившее все стороны. Сейчас договариваемся с игроком по условиям контракта с учетом потолка зарплат. Когда сыграет? Возможно, в ближайших играх он будет у нас, — сказал Валиуллин в разговоре с журналистом Михаилом Зислисом.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что «Ак Барс» выменял права на Денисенко у «Локомотива». По неподтвержденной информации, казанцы в обмен отдали нападающего Андрея Пустового и денежную компенсацию.

Прошлый сезон Денисенко начал в фарм-клубе «Вегаса», а затем был обменян в «Нэшвилл» по ходу чемпионата НХЛ. Больше времени игрок проводил в АХЛ, где набрал 39 (17+22) очков за 65 игр в регулярном чемпионате.

Зульфат Шафигуллин