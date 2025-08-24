На реконструкцию взлетно-посадочной полосы Бегишево направят 28 млн рублей

Такая сумма необходима для проведения проектно-изыскательских работ по капремонту

ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ» объявило о проведении тендера на проектирование ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Бегишево, который находится в Нижнекамске. Об этом стало известно из документов на официальном портале госзакупок.

Объект реконструкции располагается в Тукаевском районе. Общая площадь работ составит более 104 тысяч квадратных метров. Работы заключаются в изучении местности, разработке чертежей и планов, используя специальную систему координат (МСК-16).

Работы должны быть завершены к 16 марта 2026 года. На проектирование выделяется 28 млн рублей из государственного бюджета.

Ранее Госдума ввела сбор с авиакомпаний на строительство и реконструкцию аэропортов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова