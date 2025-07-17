Госдума ввела сбор с авиакомпаний на строительство и реконструкцию аэропортов

Фото: Дмитрий Резнов

Госдума на пленарном заседании приняла закон о введении сбора с авиакомпаний, предназначенного для финансирования строительства и реконструкции инфраструктуры российских аэропортов. Об этом пишет ТАСС.

Документ предполагает взимание «сбора на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта» в аэропортах, перечень которых будет установлен правительством. Закон предусматривает объединение аэропортов в группы по заявлениям юрлиц и ИП, владеющих ими на праве собственности или ином законном основании.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Собранные средства будут направляться на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта одного или нескольких аэропортов. Инфраструктурный сбор будут взимать с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Аэропорт Бегишево направит 58,3 млрд рублей на модернизацию аэропортовой и сервисной инфраструктуры к 2050 году.



Рената Валеева