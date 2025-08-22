Трамп заявил о «злости» из-за ударов по «Дружбе»

По нему Венгрия получает российскую нефть

Фото: Максим Платонов

Президент США Дональд Трамп выразил свое возмущение по поводу ударов по нефтепроводу «Дружба» и заявил, что готов оказать поддержку Венгрии и Словакии в связи с этим инцидентом. Об этом сообщает венгерское издание Magyar Nemzet со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Виктор Орбан обратился к Дональду Трампу за помощью в связи с предполагаемыми ударами ВСУ по нефтепроводу «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть.

— Мне неприятно это слышать. Я очень зол. Передай Словакии, что ты мой большой друг, — цитирует Magyar Nemzet ответ Дональда Трампа на письмо премьер-министра Венгрии.

Ранее МИД Словакии выразило серьезную обеспокоенность в связи с атакой ВСУ на нефтепровод «Дружба», заявив о неприемлемости любой угрозы энергетической безопасности страны.



Рената Валеева