Трамп заявил о «злости» из-за ударов по «Дружбе»
По нему Венгрия получает российскую нефть
Президент США Дональд Трамп выразил свое возмущение по поводу ударов по нефтепроводу «Дружба» и заявил, что готов оказать поддержку Венгрии и Словакии в связи с этим инцидентом. Об этом сообщает венгерское издание Magyar Nemzet со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Виктор Орбан обратился к Дональду Трампу за помощью в связи с предполагаемыми ударами ВСУ по нефтепроводу «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть.
— Мне неприятно это слышать. Я очень зол. Передай Словакии, что ты мой большой друг, — цитирует Magyar Nemzet ответ Дональда Трампа на письмо премьер-министра Венгрии.
Ранее МИД Словакии выразило серьезную обеспокоенность в связи с атакой ВСУ на нефтепровод «Дружба», заявив о неприемлемости любой угрозы энергетической безопасности страны.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».