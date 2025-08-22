Роскомнадзор опроверг информацию об ограничениях в отношении Google Meet
Это заявление последовало на фоне сообщений о сбоях в работе приложения
Роскомнадзор опроверг информацию о введении каких-либо ограничительных мер в отношении сервиса Google Meet. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
— Ограничительные меры не принимались, — заявили в Роскомнадзоре.
Это заявление последовало на фоне сообщений о сбоях в работе Google Meet у пользователей на территории России. За сутки поступила 991 жалоба.
