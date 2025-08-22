Новости общества

Роскомнадзор опроверг информацию об ограничениях в отношении Google Meet

13:38, 22.08.2025

Это заявление последовало на фоне сообщений о сбоях в работе приложения

Фото: Артем Дергунов

Роскомнадзор опроверг информацию о введении каких-либо ограничительных мер в отношении сервиса Google Meet. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

— Ограничительные меры не принимались, — заявили в Роскомнадзоре.

скриншот с сайта downdetector.su

Это заявление последовало на фоне сообщений о сбоях в работе Google Meet у пользователей на территории России. За сутки поступила 991 жалоба.

Рената Валеева

