В Госдуме предложили снизить порог для получения субсидий на оплату ЖКХ для семей с детьми

Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов считает необходимым снизить порог для получения субсидий на оплату ЖКУ для наиболее уязвимых категорий населения — семей с детьми и пожилых граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Гаврилов подчеркнул, что субсидии на оплату ЖКУ особенно важны в условиях резкого роста тарифов, наблюдающегося в последнее время.

В настоящее время субсидии предоставляются гражданам, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи. Депутат предлагает снизить этот показатель для семей с детьми и пожилых людей на 7—12 процентных пунктов, установив его на уровне 10—15%.

— Федеральный порог нагрузки можно снизить для наиболее уязвимых групп — семей с детьми и пожилых людей, установив для них уровень не в 22%, а, например, в 10—15%, — заявил Гаврилов.

Он также отметил, что существующая практика отмены льгот из-за задолженности по оплате ЖКУ создает «замкнутый круг», лишая нуждающихся поддержки именно тогда, когда она наиболее необходима.

Помимо этого, депутат предлагает изменить механизм доступа к льготам, сделав его автоматическим. По мнению Гаврилова, вместо сбора большого количества документов гражданами решение о предоставлении субсидии должно приниматься на основании имеющихся у государства данных о доходах и других необходимых сведениях.

— Эти изменения позволили бы превратить субсидии из льготы, обремененной бюрократией, в реальный механизм защиты семейного бюджета, — заключил Гаврилов.

Правительство выделит Татарстану средства на ремонт и обновление ЖКХ. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Рената Валеева