Казанская телебашня засияет триколором в День Государственного флага России
На медиафасаде телебашни будут транслироваться поздравительные надписи и символы праздника
В честь Дня Государственного флага России, 22 августа, казанская телебашня филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» будет освещена в цвета российского триколора.
На медиафасаде телебашни будут транслироваться поздравительные надписи и символы праздника, включая изображения герба и флага России.
Жители и гости Казани смогут насладиться светодинамическим шоу, которое будет проходить с 19:30 до 23:00.
