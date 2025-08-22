Новости общества

Казанская телебашня засияет триколором в День Государственного флага России

12:22, 22.08.2025

На медиафасаде телебашни будут транслироваться поздравительные надписи и символы праздника

Фото: Максим Платонов

В честь Дня Государственного флага России, 22 августа, казанская телебашня филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» будет освещена в цвета российского триколора.

На медиафасаде телебашни будут транслироваться поздравительные надписи и символы праздника, включая изображения герба и флага России.

Жители и гости Казани смогут насладиться светодинамическим шоу, которое будет проходить с 19:30 до 23:00.

Рената Валеева

