На Украине хотят сажать на три года за попытку незаконно выехать из страны

В настоящее время за подобные нарушения предусмотрена лишь административная ответственность и штрафы

Фото: Динар Фатыхов

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщает RT.

Согласно законопроекту, за попытку незаконного выезда из страны предлагается наказывать лишением свободы на срок до трех лет. Кроме того, нарушителям может грозить штраф в размере до 170 тысяч гривен (более 330 тысяч рублей).

В настоящее время за подобные нарушения предусмотрена лишь административная ответственность и штрафы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Документ также содержит предложения по ужесточению наказания за другие нарушения, связанные с воинской обязанностью. В частности, за нарушение срока пребывания за границей призывникам, военнообязанным и резервистам может грозить штраф до 51 тысячи гривен (почти 100 тысяч рублей) или лишение свободы на срок до пяти лет.

Законопроект также предусматривает введение уголовной ответственности за демонтаж пограничных укреплений.

Рената Валеева