Из России приостановили поставки газа в Армению

Остановка началась в 6:00 (5:00 мск) 22 августа и продлится до 6:00 23 августа.

Фото: Максим Платонов

Подача природного газа из России в Армению временно приостановлена в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе «Красный Мост — Севкар — Берд», расположенном на территории Грузии. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром Армения».

Согласно официальному заявлению, приостановка поставок газа началась в 6:00 (5:00 по московскому времени) 22 августа и продлится до 6:00 23 августа.

— В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе «Красный Мост — Севкар — Берд» на территории Грузии с 6.00 (5.00 мск) 22 августа до 6.00 23 августа будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению, — говорится в сообщении «Газпром Армения».

Россия заняла третье место по общей стоимости импорта газа в ЕС в первом полугодии 2025 года, уступив только США и Алжиру.

Рената Валеева