Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в ЕС в первом полугодии

Доля России в общем объеме импорта газа в ЕС составила 15,7%

Фото: Максим Платонов

Россия заняла третье место по общей стоимости импорта газа в ЕС в первом полугодии 2025 года, уступив только США и Алжиру. Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает ТАСС.

Доля России в общем объеме импорта газа в ЕС составила 15,7%, что несколько ниже показателя за аналогичный период 2024 года (18,7%). Суммарно Евросоюз приобрел у России газа на сумму около €7,4 млрд, что на 9,4% больше, чем в первом полугодии 2024 года.

Лидером по поставкам газа в ЕС стали США, на долю которых пришлось 29% импорта (около €14 млрд). Второе место занял Алжир с долей 16,4% и объемом поставок на €7,7 млрд. Замыкает пятерку лидеров Норвегия (12,3%, €5,75 млрд) и Великобритания (5,9%, €2,8 млрд).

Рената Валеева