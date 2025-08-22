Альпинист Пятницын: готовиться к сложным восхождениям нужно не менее 10 лет

Фото: Реальное время

Подготовка к восхождению на горы уровня пика Победы (7 439 метров) должна занимать не менее 10 лет. Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын.

— Мы в федерации проводим централизованную подготовку с тренерами, инструкторами. Здесь все расписано, в зависимости от сложности маршрута. На такую сложную высоту, как пик Победы, люди готовятся десятилетиями. Чтобы их организм привык к разреженному воздуху, к давлению. Но бывают и люди, которые идут туда без должной подготовки, после чего происходят такие ситуации, — цитирует Пятницына ТАСС.

Заявление последовало после трагического инцидента на пике Победы, где российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу при спуске и находится на высоте 7 200 метров. Итальянский альпинист, оказавший ей помощь, скончался от отека мозга на высоте 6 900 метров.

В настоящее время Минобороны Киргизии проводит операцию по эвакуации Наговициной. По информации источника ТАСС в киргизском МЧС, спасатели рассчитывают добраться до альпинистки в ближайшие дни. Тело итальянского альпиниста планируется эвакуировать одновременно с Наговициной.

Пятницын подчеркнул важность тщательной и длительной подготовки к восхождениям на высочайшие вершины, чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья альпинистов.

Рената Валеева