Российские приложения могут вернуться в App Store через RuStore

Российские власти и бизнес ведут переговоры с компанией Apple о возможности размещения российских магазинов приложений

Фото: Артем Дергунов

Мобильные приложения российских банков и других организаций, заблокированные в App Store, могут в скором времени вернуться в магазин приложений Apple. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на собственные источники.

Российские власти, институты развития и бизнес ведут переговоры с компанией Apple о возможности размещения российских магазинов приложений, в частности RuStore, в App Store. Источник, близкий к правительству, подтвердил факт обсуждения, но отметил отсутствие окончательных договоренностей.

Другой источник издания сообщил, что представители Apple в ходе неформальных переговоров заявили Минцифры о своей готовности не препятствовать размещению RuStore в App Store. Допуск RuStore в App Store также обсуждался во время контактов спецпредставителя президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева с американским бизнесом, добавил еще один собеседник газеты.

Напомним, с 1 сентября национальный мессенджер Max войдет в перечень программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году.



Рената Валеева