С 1 сентября Max станет обязательным для предустановки на устройства

В правительстве отметили, что на базе национального мессенджера Max будет работать многофункциональный сервис обмена информацией

Фото: Динар Фатыхов

С 1 сентября национальный мессенджер Max войдет в перечень программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. Он заменит в этом списке VK Мессенджер, сообщили в пресс-службе правительства.

— С 1 сентября цифровая платформа Max войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. В списке таких программ Max заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023 года, — говорится в сообщении кабмина.

В правительстве отметили, что на базе национального мессенджера Max будет работать многофункциональный сервис обмена информацией. «Он обеспечит безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса», — добавили в кабмине.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее список обязательных для предустановки на электронные устройства программ на 2026 год. С 1 января 2026 года на телевизоры с цифровым блоком управления будет устанавливаться сервис онлайн-телевидения «Лайм HD TV».

Платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.

Рената Валеева