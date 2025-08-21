Новости общества

Суд Нью-Йорка отменил штраф Трампу в $515 млн по делу о мошенничестве

19:20, 21.08.2025

Первоначально в 2024 году суд признал Трампа виновным в гражданском деле и обязал его выплатить около $454 млн

Фото: скриншот из видео «Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая» с канала « Новости 24/7»

Апелляционный суд Нью-Йорка отменил штраф в размере $515 млн, который был назначен Дональду Трампу по делу о мошенничестве в оценке активов компании Trump Organization, пишет Associated Press.

  • Суд признал, что штраф чрезмерен и нарушает восьмую поправку к Конституции США, запрещающую избыточные штрафы.

Первоначально в 2024 году суд признал Трампа виновным в гражданском деле и обязал его выплатить около $454 млн. С учетом процентов вся сумма возросла до 515 млн. Трамп утверждал, что дело против него имеет политическую подоплеку, и потребовал его закрытия после выборов в ноябре 2024 года. Сразу после приговора его адвокаты подали апелляцию.

Напомним, что Камбоджа выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в миротворчество.

Анастасия Фартыгина

