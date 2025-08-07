Камбоджа выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в миротворчество

Вмешательство Трампа в конфликт между Камбоджей и Таиландом сыграло важную роль в сохранении жизней и восстановлении мира в регионе

Камбоджийский премьер-министр Хун Манет официально выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. В своем письме в Нобелевский комитет он отметил, что вмешательство Трампа в конфликт между Камбоджей и Таиландом сыграло важную роль в сохранении жизней и восстановлении мира в регионе, пишет ТАСС.

— Как премьер-министр Королевства Камбоджа, я имею честь выдвинуть кандидатуру достопочтенного 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в знак признания его исторического вклада в дело укрепления мира во всем мире, — заявил Хун Манет.

Он добавил, что своевременное вмешательство Трампа «предотвратило потенциально разрушительный конфликт».

Это не первая номинация Трампа на Нобелевскую премию мира. В марте этого года американский конгрессмен Даррелл Исса также выдвинул его на эту награду. Ранее, в январе 2024 года, член Палаты представителей Клодия Тенни предложила наградить Трампа за его роль в подписании Авраамовых соглашений, которые нормализовали отношения Израиля с ОАЭ и Бахрейном.

Кроме того, номинацию поддержали другие американские политики, включая республиканца Бадди Картера, который отметил вклад Трампа в установление перемирия между Израилем и Ираном. Письмо о выдвижении Трампа также направил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Анастасия Фартыгина