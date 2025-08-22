«Лизинг-трейд» разъяснил изменения в утилизационном сборе

С 1 января 2026 года изменения распространятся на все категории автомобилей

Фото: Динар Фатыхов

Что происходит

С 1 августа 2025 года в России вступили в силу изменения в расчете утилизационного сбора на часть транспортных средств.

Для компаний, использующих лизинг для обновления автопарка, повышение утилизационного сбора может повлиять на стоимость новых автомобилей и размер лизинговых платежей.

С 1 августа 2025 года увеличиваются ставки утилизационного сбора для отдельных категорий транспортных средств, включая коммерческие автомобили, фургоны и спецтехнику.

С 1 января 2026 года повышение коснется всех остальных категорий автомобилей, что важно учитывать при планировании закупок и расчете финансовых показателей.

Рекомендации для планирования автопарка

Эксперты «Лизинг-трейд» объясняют, что нужно иметь в виду при расширении автопарка компании.

При выборе техники на лизинг учитывать новые ставки утилизационного сбора.

При расчете лизинговых платежей включить в него актуальные суммы, чтобы корректно оценить финансовые обязательства и не занижать их.

ОБновить внутренние финансовые модели с учетом изменений в законодательстве, чтобы оптимизировать затраты на автопарк.

Компания «Лизинг-трейд» работает с поставщиками новой и б/у техники — «ГрузТрейдАвто» (ГТА) и «Русбизнесавто» (РБА), что позволяет клиентам получать проверенную технику с учетом всех изменений в законодательстве. Эксперты компании всегда в курсе актуальных изменений в сфере лизинга и готовы помочь клиентам корректно спланировать обновление автопарка с учетом всех финансовых нюансов.

