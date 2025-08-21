Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Индии

Напомним, что Субраманьям Джайшанкар прибыл в Москву с двухдневным визитом по приглашению первого вице-премьера Дениса Мантурова

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Подробности встречи пока не раскрыты.

Напомним, что Субраманьям Джайшанкар прибыл в Москву с двухдневным визитом (20—21 августа) по приглашению первого вице-премьера Дениса Мантурова, сообщили «Ведомости». В ходе визита Джайшанкар и Мантуров провели XXVI сессию межправительственной комиссии, где индийский министр также выступил на бизнес-форуме. Мантуров подчеркнул, что Индия продолжит закупки российской нефти.

21 августа Джайшанкар встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. На встрече они обсудят двусторонние отношения и важные региональные и глобальные вопросы. Как сообщает МИД России, министры сосредоточатся на создании независимых от недружественных стран транспортных и финансовых цепочек, а также на расширении использования национальных валют. Темы для обсуждения включают сотрудничество в транспорте, энергетике, аграрной сфере и науке.

Кроме того, в политической повестке будут обсуждены контакты в рамках ООН, БРИКС и G20, а также вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ситуация в Украине и Афганистане, а также палестино-израильское противостояние.

Анастасия Фартыгина