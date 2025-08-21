Беларусь оснастит комплекс «Полонез» ядерными боеголовками
Также изучаются перспективы интеграции технологических решений с российским ракетным комплексом «Орешник»
Белоруссия изучает возможность модернизации отечественного ракетного комплекса. Это стало известно из заявления государственного секретаря Совета безопасности страны Александра Вольфовича, сообщает РИА «Новости».
В частности, рассматривается возможность модернизации ракетного комплекса «Полонез» путем оснащения его ядерными боеголовками. Кроме того, белорусские специалисты изучают перспективы интеграции технологических решений, применяемых в российском ракетном комплексе «Орешник», в рамках совместных проектов.
Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия совместно отработают применение комплекса «Орешник».
