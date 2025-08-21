Новости промышленности

Беларусь оснастит комплекс «Полонез» ядерными боеголовками

13:17, 21.08.2025

Также изучаются перспективы интеграции технологических решений с российским ракетным комплексом «Орешник»

Фото: скриншот с видео studio ROMB

Белоруссия изучает возможность модернизации отечественного ракетного комплекса. Это стало известно из заявления государственного секретаря Совета безопасности страны Александра Вольфовича, сообщает РИА «Новости».

В частности, рассматривается возможность модернизации ракетного комплекса «Полонез» путем оснащения его ядерными боеголовками. Кроме того, белорусские специалисты изучают перспективы интеграции технологических решений, применяемых в российском ракетном комплексе «Орешник», в рамках совместных проектов.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия совместно отработают применение комплекса «Орешник».

Наталья Жирнова

