Россия и Беларусь совместно отработают применение комплекса «Орешник»

Учения «Запад-2025» пройдут в Белоруссии с 12 по 16 сентября

На предстоящих белорусско-российских военных учениях «Запад-2025» будет отработано планирование применения тактического ядерного оружия с использованием комплекса «Орешник». Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, сообщает «Белта».

— Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим, — подчеркнул Хренин.

Министр отметил, что белорусские военные вместе с российскими коллегами отработают вопросы схемы применения комплекса «Орешник».

Напомним, что впервые испытание новейшей российской системы средней дальности было проведено 21 ноября. Сообщается, что удар был нанесен по одному из ключевых заводов украинского ВПК в Днепропетровске в ответ на разрешение западных союзников Украины наносить удары вглубь России дальнобойными снарядами.

По словам Путина, «Орешник» способен поражать цели на расстоянии до 5 тыс. км, «практически исключая возможность перехвата».

Учения «Запад-2025» пройдут в Белоруссии с 12 по 16 сентября.

Рената Валеева