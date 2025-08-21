В Казани выявили более 200 нарушений ПДД водителями автобусов

С 11 по 20 августа автоинспекторы проверили 471 автобус

Фото: Максим Платонов

В Казани завершился десятидневный рейд «Автобус», направленный на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. С 11 по 20 августа автоинспекторы проверили 471 автобус и выявили 212 водителей, нарушивших правила дорожного движения.



Среди наиболее распространенных нарушений, выявленных в ходе рейда, — шесть случаев технической неисправности автобусов, 14 случаев неисправности тормозной системы или рулевого управления, а также три случая отсутствия тахографа или его неисправности.

По итогам рейда 14 автобусов были помещены на специализированную стоянку из-за серьезных нарушений.

В минувшие выходные в центре Казани сотрудники полиции и Госавтоинспекции пресекли 125 правонарушений, совершенных водителями и пешеходами.

Рената Валеева