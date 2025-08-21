В Казани выявили более 200 нарушений ПДД водителями автобусов
С 11 по 20 августа автоинспекторы проверили 471 автобус
В Казани завершился десятидневный рейд «Автобус», направленный на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. С 11 по 20 августа автоинспекторы проверили 471 автобус и выявили 212 водителей, нарушивших правила дорожного движения.
Среди наиболее распространенных нарушений, выявленных в ходе рейда, — шесть случаев технической неисправности автобусов, 14 случаев неисправности тормозной системы или рулевого управления, а также три случая отсутствия тахографа или его неисправности.
По итогам рейда 14 автобусов были помещены на специализированную стоянку из-за серьезных нарушений.
В минувшие выходные в центре Казани сотрудники полиции и Госавтоинспекции пресекли 125 правонарушений, совершенных водителями и пешеходами.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».